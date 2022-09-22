В США успехи российских средств ПВО на Украине считают беспрецедентными

Американский эксперт Уильям Шрайвер назвал успехи российских средств ПВО в ходе спецоперации на Украине беспрецедентным достижением, сообщает «Российская газета» со ссылкой на блог эксперта.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости» Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Он отметил, что российские средства ПВО регулярно сбивают различные ракеты, снаряды РСЗО и артиллерийские снаряды. Также российская армия эффективно использует радиоэлектронную борьбу с целью обмана систем наведения «умных» боеприпасов.

«Ни израильские, ни американские системы никогда не демонстрировали способность регулярно сбивать современные ракеты любого типа», — пишет Шрайвер.

Он отмечает, что ВС России сбили большинство ракет «Точка-У», активно использовавшихся ВСУ в последние месяцы. Российские системы ПВО также сбивают противорадиолокационные ракеты HARMS, реактивные снаряды систем HIMARS, пишет эксперт.

«Я уверен, что военные в Пентагоне потрясены до глубины души, когда задумываются о том, что они видят на Украине», — пишет Шрайвер.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили 25 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новая Каховка и Херсон.