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27 минут назад

Американский эксперт: ВС России сбили большинство ракет комплексов "Точка-У", HARMS и HIMARS

Газета.Ru

Американский эксперт Уильям Шрайвер назвал успехи российских средств ПВО в ходе спецоперации на Украине беспрецедентным достижением, сообщает «Российская газета» со ссылкой на блог эксперта.

В США успехи российских средств ПВО на Украине считают беспрецедентными
Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Он отметил, что российские средства ПВО регулярно сбивают различные ракеты, снаряды РСЗО и артиллерийские снаряды. Также российская армия эффективно использует радиоэлектронную борьбу с целью обмана систем наведения «умных» боеприпасов.

«Ни израильские, ни американские системы никогда не демонстрировали способность регулярно сбивать современные ракеты любого типа», — пишет Шрайвер.

Он отмечает, что ВС России сбили большинство ракет «Точка-У», активно использовавшихся ВСУ в последние месяцы. Российские системы ПВО также сбивают противорадиолокационные ракеты HARMS, реактивные снаряды систем HIMARS, пишет эксперт.

«Я уверен, что военные в Пентагоне потрясены до глубины души, когда задумываются о том, что они видят на Украине», — пишет Шрайвер.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили 25 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новая Каховка и Херсон.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в результате высокоточного удара российской армии в районе Северска Донецкой народной республики Вооруженные силы Украины потеряли 400 военных убитыми и ранеными.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,Пентагон,
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