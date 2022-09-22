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31 минуту назад

К Одессе направились американские «Черные ястребы»

Lenta.ru

В сторону Одессы через Румынию направляются американские вертолеты UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Их конечная точка не определена. Об этом стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

К Одессе направились американские «Черные ястребы»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Всего было замечено три многоцелевых вертолета, принадлежащих армии США. «Черные ястребы» сопровождают самолет, о целях которого ничего неизвестно. Помимо этого, в летной группе замечен самолет радиотехнической разведки EP-3E Aries II, который прикрывает полет системами радиоэлектронной борьбы.

На границе Румынии с Одесской областью не в первый раз фиксируют присутствие Lockheed EP-3E Aries II Orion. До этого самолет радиотехнической разведки был замечен в августе. Разведчик кружил над Черным морем и территорией Румынии, не пересекая границы Одесской области.

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Также в это время иностранный самолет-разведчик Lockheed EP-3E Aries II Orion был замечен недалеко от Крыма. Воздушное судно совершило вылет из аэропорта греческого города Ханья. Известно, что недалеко от него находится крупнейшая военная база НАТО.

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