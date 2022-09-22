В результате переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время все военнослужащие доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Всем им предоставили возможность связаться с родственниками. Военным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее в СМИ сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными. В частности, по данным «Московского комсомольца», Россия выдала 215 украинцев, среди которых - командиры батальона «Азов» (признан террористическим, запрещен в России) Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко. Согласно договоренности с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, они будут находиться в Турции до конца боевых действий на Украине.

Также сообщается, что в рамках обмена были освобождены 10 иностранцев из США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко, захваченных Россией в плен. Среди них трое наемников, которых в ДНР приговорили к смертной казни - британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Брагим Саадун. Они были освобождены при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.