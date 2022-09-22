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27 минут назад

Генконструктор ГРЦ Макеева Дегтярь: "Сармат" обесценит все наработки НАТО в вооружениях

Газета.Ruиещё 2

Генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь заявил, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки НАТО в области вооружений. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Генконструктор Дегтярь: "Сармат" обесценит все наработки НАТО в вооружениях
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

«Его уникальность не только в непревзойденных летно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и современных технологиях при его создании», — сказал Дегтярь.

Академик пояснил, что уже на этапе эскизного проектирования, а затем и при разработке рабочей конструкторской документации было обнаружено, что большинство основополагающих технических решений, принятых при разработке морских ракет, можно масштабировать и применить в «Сармате», масса и габариты которого в пять раз превышают массу и габариты его морских прототипов.

«Это позволило нам, во-первых, обеспечить его уникальными летно-техническими характеристиками. Во-вторых, сократить сроки разработки без потери надежности ряда систем и агрегатов ракеты», — отметил генконструктор.

В середине августа сообщалось, что Министерство обороны РФ закупило новейшие межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Контракт на поставку ракет был подписан на форуме «Армия-2022», который проходил в подмосковной Кубинке.

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