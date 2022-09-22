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35 минут назад

Глава "Ростеха" Чемезов обещал поставить ВКС России партию новейших истребителей Су-57

Газета.Ru

Госкорпорация «Ростех» заявила, что «в ближайшее время» в Воздушно-космические силы России поступит новая партия новейших истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

ВКС России пообещали в ближайшее время партию новейших истребителей Су-57
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

При этом сроки поставки и количество самолетов не уточняются.

Кроме того, будут увеличены темпы производства этих самолетов на предприятиях «Ростеха», в частности на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина.

По словам руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, который находится на заводе с рабочим визитом, истребители для ВКС находятся «в высокой степени готовности». При этом КнААЗ загружен заказами до 2028 года, отметил Чемезов.

Ранее «Ростех» объявил о наращивании производства военной техники на оборонных предприятиях России, которые она контролирует, из-за объявленной в стране частичной мобилизации.

Сейчас на долю «Ростеха» приходится 40% гособоронзаказа, в которые входят боевые самолеты и вертолеты, бронетехника, артиллерийские системы, высокоточное оружие, а также средства радиоэлектронной борьбы, системы связи и разведки, медицинское оборудование.

Армия,Сергей Чемезов,КнААЗ им. Ю.А. Гагарина,Ростех,
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