ВКС России пообещали в ближайшее время партию новейших истребителей Су-57

Госкорпорация «Ростех» заявила, что «в ближайшее время» в Воздушно-космические силы России поступит новая партия новейших истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.
При этом сроки поставки и количество самолетов не уточняются.
Кроме того, будут увеличены темпы производства этих самолетов на предприятиях «Ростеха», в частности на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина.
По словам руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, который находится на заводе с рабочим визитом, истребители для ВКС находятся «в высокой степени готовности». При этом КнААЗ загружен заказами до 2028 года, отметил Чемезов.
Ранее «Ростех» объявил о наращивании производства военной техники на оборонных предприятиях России, которые она контролирует, из-за объявленной в стране частичной мобилизации.
Сейчас на долю «Ростеха» приходится 40% гособоронзаказа, в которые входят боевые самолеты и вертолеты, бронетехника, артиллерийские системы, высокоточное оружие, а также средства радиоэлектронной борьбы, системы связи и разведки, медицинское оборудование.