ВКС России пообещали в ближайшее время партию новейших истребителей Су-57

Госкорпорация «Ростех» заявила, что «в ближайшее время» в Воздушно-космические силы России поступит новая партия новейших истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

При этом сроки поставки и количество самолетов не уточняются.

Кроме того, будут увеличены темпы производства этих самолетов на предприятиях «Ростеха», в частности на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина.

По словам руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова, который находится на заводе с рабочим визитом, истребители для ВКС находятся «в высокой степени готовности». При этом КнААЗ загружен заказами до 2028 года, отметил Чемезов.

Ранее «Ростех» объявил о наращивании производства военной техники на оборонных предприятиях России, которые она контролирует, из-за объявленной в стране частичной мобилизации.