Киев призвал США тестировать оружие в конфликте на Украине

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов призвал американские военные компании тестировать оружие и технологии в ходе боевых действий на Украине. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Military Times.
По его словам, ряд американских компаний уже успешно испытали свои разработки на Украине. В частности, речь идет о технологиях против беспилотников и для защиты от помех.
«И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий», — сказал он.
Он призвал оборонные компании США использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов.
«Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать», — заявил Гаврилов.
Недавно Пентагон подтвердил передачу Киеву очередного пакета вооружений. Речь идет о дальнобойных дронах-камикадзе Switchblade 600. Беспилотники способны преодолевать более 40 км в воздухе.