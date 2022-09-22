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47 минут назад

Киев призвал США тестировать оружие в конфликте на Украине

Елена Прошина

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов призвал американские военные компании тестировать оружие и технологии в ходе боевых действий на Украине. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Military Times.

Киев призвал США тестировать оружие в конфликте на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, ряд американских компаний уже успешно испытали свои разработки на Украине. В частности, речь идет о технологиях против беспилотников и для защиты от помех.

«И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий», — сказал он.

Он призвал оборонные компании США использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов.

«Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать», — заявил Гаврилов.

Недавно Пентагон подтвердил передачу Киеву очередного пакета вооружений. Речь идет о дальнобойных дронах-камикадзе Switchblade 600. Беспилотники способны преодолевать более 40 км в воздухе.

Армия,Владимир Гаврилов,Пентагон,
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