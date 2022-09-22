Володин рассказал, кого коснется частичная мобилизация

«Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д. Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ», - пояснил он.