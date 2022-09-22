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1 час назад

Володин рассказал, кого коснется частичная мобилизация

Алиса Селезнёва

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что частичная мобилизация не коснется 99% мобилизационного ресурса, будут призваны только служившие и имеющие востребованную военно-учетную специальность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, планируется призвать в армию около 300 тыс. человек — это чуть более 1% общего мобилизационного ресурса страны.

По словам Володина, частичная мобилизация коснется «отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность».

Володин назвал причину частичной мобилизации в России

«Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д. Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ», - пояснил он.

Спикер Госдумы также отметил, что брони у депутатов не будет и все парламентарии, соответствующие требованиям частичной мобилизации, «должны помочь своим участием в специальной военной операции».

«В Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие», - напомнил он.

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