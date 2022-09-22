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12 минут назад

Комиссар российского региона заявил о зарплатах в 205 тысяч мобилизованным

Lenta.ruиещё 3

Российские граждане, которые подпадут под частичную мобилизацию, будут получать от 205 тысяч рублей в месяц и больше. О такой сумме заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, его слова приводит агентство ЯСИА.

Комиссар российского региона раскрыл сумму выплат мобилизованным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в первую очередь по частичной мобилизации в российских регионах призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад.

«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания», — сказал Авдонин.

Комиссар уточнил, что при необходимости те, кто отслужил более трех лет назад, будут проходить подготовку в воинских частях и восстанавливать боевые навыки.

До этого сообщалось, что зарплаты мобилизованных россиян будут соответствовать уровню содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту, а значит, складываться из оклада, состоящего из двух частей.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация не коснется студентов, а также тех, кто сейчас служит по призыву. Всего, по подсчетам ведомства, будут призваны 300 тысяч резервистов.

Армия,Александр Авдонин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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