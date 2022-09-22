Комиссар российского региона раскрыл сумму выплат мобилизованным

Российские граждане, которые подпадут под частичную мобилизацию, будут получать от 205 тысяч рублей в месяц и больше. О такой сумме заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, его слова приводит агентство ЯСИА.

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Он отметил, что в первую очередь по частичной мобилизации в российских регионах призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад.

«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания», — сказал Авдонин.

Комиссар уточнил, что при необходимости те, кто отслужил более трех лет назад, будут проходить подготовку в воинских частях и восстанавливать боевые навыки.

До этого сообщалось, что зарплаты мобилизованных россиян будут соответствовать уровню содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту, а значит, складываться из оклада, состоящего из двух частей.