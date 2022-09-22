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27 минут назад

Володин назвал причину частичной мобилизации в России

Lenta.ru

В России объявили частичную мобилизацию, так как на Украине против российских солдат воюет не только Киев, но и силы НАТО. Такую причину назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооруженные нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы. Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров», — написал политик.

По его словам, во время Великой Отечественной войны на Украине для освобождения территории от фашистов действовало четыре фронта. В связи с этим спикер нижней палаты парламента назвал очевидным увеличение численности Вооруженных сил (ВС) России.

В России объявлена частичная мобилизация

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации. При этом мобилизация не будет единоразовой — «работа будет проводиться планово».

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