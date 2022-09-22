Володин назвал причину частичной мобилизации в России

В России объявили частичную мобилизацию, так как на Украине против российских солдат воюет не только Киев, но и силы НАТО. Такую причину назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооруженные нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы. Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров», — написал политик.

По его словам, во время Великой Отечественной войны на Украине для освобождения территории от фашистов действовало четыре фронта. В связи с этим спикер нижней палаты парламента назвал очевидным увеличение численности Вооруженных сил (ВС) России.