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52 минуты назад

В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона

Елена Прошина

Руководство Украины должно в срочном порядке вывести свои войска из Запорожской области, так как после проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации они будут считаться оккупантами. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона
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Издание сообщает, что на сегодняшний день российские войска контролируют около 73% территории Запорожской области. Киев в свою очередь удерживает остальные 27%, включая областной центр Запорожье.

Рогов заявил, что украинские военнослужащие должны немедленно покинуть территорию Запорожской области. Если они этого не сделают, то после проведения референдума с последующим вхождением региона в состав России будут восприняты как оккупанты. Рогов подчеркнул, что любые действий армии Украины на территории Запорожской области после референдума будут считаться агрессией в сторону РФ.

Ранее общественные палаты ДНР и ЛНР к главам республик с просьбой о немедленном проведении референдумов о выходе из состава Украины и вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР объявили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение также приняли администрации Запорожской и Херсонской областей.

Армия,Владимир Рогов,
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