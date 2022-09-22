В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона

Руководство Украины должно в срочном порядке вывести свои войска из Запорожской области, так как после проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации они будут считаться оккупантами. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Издание сообщает, что на сегодняшний день российские войска контролируют около 73% территории Запорожской области. Киев в свою очередь удерживает остальные 27%, включая областной центр Запорожье.
Рогов заявил, что украинские военнослужащие должны немедленно покинуть территорию Запорожской области. Если они этого не сделают, то после проведения референдума с последующим вхождением региона в состав России будут восприняты как оккупанты. Рогов подчеркнул, что любые действий армии Украины на территории Запорожской области после референдума будут считаться агрессией в сторону РФ.
Ранее общественные палаты ДНР и ЛНР к главам республик с просьбой о немедленном проведении референдумов о выходе из состава Украины и вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР объявили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение также приняли администрации Запорожской и Херсонской областей.