Под Херсоном предотвратили серию терактов

Российские военнослужащие нейтрализовали диверсанта, который должен был провести теракты в Херсонской области. Еще один диверсант задержан. Сотрудник российских силовых структур предполагает, что главное управление разведки Министерства обороны Украины планировало серию терактов, в том числе во время референдума. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказал собеседник агентства, российские военнослужащие задержали Панчука Валерия Анатольевича, который подчинялся сотруднику главного управления разведки Министерства обороны Украины и намеревался подорвать две опоры высоковольтной ЛЭП. Она обеспечивает электроэнергией Крым, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Издание пишет, что второго диверсанта обнаружили в городе Берислав и нейтрализовали после того, как он оказал вооруженное сопротивление. Собеседник издания рассказал, что в результате обыска они обнаружили 10 килограммов тротила и карты, на которой отмечены объекты гражданской инфраструктуры. Предполагается, что по этим объектам и планировалось нанести удары, в том числе во время проведения референдума.