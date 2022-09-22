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51 минуту назад

Под Херсоном предотвратили серию терактов

Елена Прошина

Российские военнослужащие нейтрализовали диверсанта, который должен был провести теракты в Херсонской области. Еще один диверсант задержан. Сотрудник российских силовых структур предполагает, что главное управление разведки Министерства обороны Украины планировало серию терактов, в том числе во время референдума. Об этом сообщает РИА Новости.

Под Херсоном предотвратили серию терактов
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал собеседник агентства, российские военнослужащие задержали Панчука Валерия Анатольевича, который подчинялся сотруднику главного управления разведки Министерства обороны Украины и намеревался подорвать две опоры высоковольтной ЛЭП. Она обеспечивает электроэнергией Крым, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Издание пишет, что второго диверсанта обнаружили в городе Берислав и нейтрализовали после того, как он оказал вооруженное сопротивление. Собеседник издания рассказал, что в результате обыска они обнаружили 10 килограммов тротила и карты, на которой отмечены объекты гражданской инфраструктуры. Предполагается, что по этим объектам и планировалось нанести удары, в том числе во время проведения референдума.

Источник уточняет, что у нейтрализованного диверсанта также нашлись три самодельных взрывных устройства, обгоревший автомат Калашникова, три бутылки, предположительно, с «коктейлем Молотова», а также гранатометы РПГ-22 и РПГ-26.

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