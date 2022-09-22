В Херсонской области сообщили о сложной ситуации для украинских военных

Войска Украины при контрнаступлении на Херсон утратили ударную силу и наступательную способность. Такое заявление сделал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.
Издание напоминает, что в конце августа украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении. Министерство обороны РФ сообщило, что эти нападения были успешно отражены, украинская сторона понесла большие потери в технике и живой силе.
«Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области», — заявил Стремоусов.
Он добавил, что союзные силы все еще контролируют линию разграничения. По его словам, украинские войска не смогут прорваться на территорию Херсонской области.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что армия Украины в результате атаки на российских военнослужащих в районе населенного пункта Правдино в Херсонской области потеряли более 200 солдат и 21 единицу военной техники.