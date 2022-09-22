Войска Украины при контрнаступлении на Херсон утратили ударную силу и наступательную способность. Такое заявление сделал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

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Издание напоминает, что в конце августа украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении. Министерство обороны РФ сообщило, что эти нападения были успешно отражены, украинская сторона понесла большие потери в технике и живой силе.

«Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области», — заявил Стремоусов.

Он добавил, что союзные силы все еще контролируют линию разграничения. По его словам, украинские войска не смогут прорваться на территорию Херсонской области.