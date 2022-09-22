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35 минут назад

В Италии предупредили о возможности применения в мире ядерного оружия

Елена Прошина

Если страны Запада не прекратят поставлять вооружение на Украину, то конфликт грозит обернуться применением оружия массового уничтожения. Такое заявление сделал лидер итальянского «Движения 5 звезд», бывший премьер-министр Джузеппе Конте, передает РИА Новости.

В Италии предупредили о возможности применения в мире ядерного оружия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он подозревает, что ситуация вновь может дойти до военной эскалации. Он выразил надежду на то, что лица, разрабатывающие дальнейшую стратегию действий в ходе конфликта, понимают эти риски.

«Перед нами перспектива войны, которая угрожает не иметь границ и контроля, с увеличением бойни, гибели мирных жителей и разрушения городов, перспектива использования оружия массового поражения», — сказал Конте.

Он напомнил, что Россия располагает крупным арсеналом химического и бактериологического оружия и ядерными боеголовками. По его словам, Украина должна одержать политическую победу, что автоматически подразумевает мирные переговоры и дипломатические усилия.

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Конте подчеркнул, что «Движение 5 звезд» уже после первых поставок оружия на Украину задалось вопросом, какой выход из этого конфликта обернулся бы меньшими потерями. Он отметил, что это решение затронет и нынешние, и будущие поколения, поэтому конфликт нужно решить без больших экономических потрясений и страданий.

Бывший премьер-министр Италии заявил, что «Движение 5 звезд» в рамках НАТО будет продвигать линию, которая бы навязала обеим сторонам мирные переговоры. Если не решить конфликт мирно, то высока вероятность, что дело кончится применением оружия массового поражения, считает он.

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