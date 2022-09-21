Алиев отверг обвинения во вторжении в Армению

"Если Армения хочет обвинить нас в том, что мы вторглись на ее территорию, то эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. Если граница проходила там, где они утверждают, то обустроили бы там пограничные линии, коммуникации, провели бы инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся под их контролем, именно поэтому не проводили никаких работ на азербайджано-армянской границе", - сказал Алиев.