Алиев отверг обвинения во вторжении в Армению

Обвинения Армении во вторжении Азербайджана на территорию этой страны безосновательны, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду в ходе поездки в город Лачин. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Если Армения хочет обвинить нас в том, что мы вторглись на ее территорию, то эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. Если граница проходила там, где они утверждают, то обустроили бы там пограничные линии, коммуникации, провели бы инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся под их контролем, именно поэтому не проводили никаких работ на азербайджано-армянской границе", - сказал Алиев.
Президент Азербайджана подчеркнул, что без делимитации границы между двумя странами никто не может говорить о том, где именно она проходит.
"Повторю еще раз: мы готовы к обсуждениям и ответственно относимся к работе комиссий по делимитации. Собраны все карты, в том числе карты XIX, XX веков и более раннего периода. Эти карты ясно показывают, кто на какой земле находился. Без проведения делимитации никто не может нас ни в чем обвинять", - добавил Алиев.
Минобороны Армении в ночь на 13 сентября заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.