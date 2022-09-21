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20 минут назад

Стало известно о нарушении в работе ЗАЭС из-за обстрела ВСУ

Lenta.ru

Работа Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре нарушена из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова в эфире «Радио России».

Стало известно о нарушении в работе ЗАЭС из-за обстрела ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы ее [станцию] невозможно было эксплуатировать», — заявил он.

В МО РФ сообщили о повреждении системы безопасности энергоблока ЗАЭС

Утром 21 сентября сообщалось о повреждении оборудования связи шестого энергоблока ЗАЭС. По словам представителя администрации, из-за атаки украинских военных на станцию отключились блок трансформаторов и трансформатор собственных потребностей энергоблока.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС, при этом в тексте документа обстрелы станции не упоминались.

Армия,Владимир Рогов,Минобороны России,МАГАТЭ,
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