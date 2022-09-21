Стало известно о нарушении в работе ЗАЭС из-за обстрела ВСУ

Работа Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре нарушена из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова в эфире «Радио России».
«Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы ее [станцию] невозможно было эксплуатировать», — заявил он.
Утром 21 сентября сообщалось о повреждении оборудования связи шестого энергоблока ЗАЭС. По словам представителя администрации, из-за атаки украинских военных на станцию отключились блок трансформаторов и трансформатор собственных потребностей энергоблока.
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС, при этом в тексте документа обстрелы станции не упоминались.