Как может работать Запорожская АЭС в российской юрисдикции

Возможное присоединение Запорожской области Украины к России по итогам референдума поставит вопрос о статусе Запорожской АЭС, пишет «Коммерсант».

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По данным издания, сейчас оператором ЗАЭС является украинский «Энергоатом». Там также присутствуют специалисты «Росатома», но лишь для оказания консультативной помощи.

Эксплуатировать АЭС в России может только российское юридическое лицо, имеющее необходимые лицензии. По умолчанию этим занимается концерн «Росэнергоатом», но для получения им имущества ЗАЭС потребуется национализация имущества «Энергоатома», отмечает газета.

Возможное назначение «Росатома» новым оператором ЗАЭС может стать причиной введения новых санкций, утверждает издание.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что кабели электропитания одного из шести энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) были повреждены в результате обстрела.