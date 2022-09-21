Россия освободила 10 воевавших на Украине иностранных наемников

Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии освободила 10 военнопленных. Об этом сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, самолет с военными на борту приземлился в Саудовской Аравии. В список освобожденных вошли граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко, их имена пока неизвестны.

О подробностях переговоров не сообщается.

В начале сентября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции России на Украине уничтожено порядка трех тысяч иностранных наемников. Кроме того, на фоне высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается снижение притока иностранных наемников, добавил он.