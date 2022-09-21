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8 минут назад

Россия освободила 10 воевавших на Украине иностранных наемников

Lenta.ru

Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии освободила 10 военнопленных. Об этом сообщает Reuters.

Россия освободила 10 воевавших на Украине иностранных наемников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседника агентства, самолет с военными на борту приземлился в Саудовской Аравии. В список освобожденных вошли граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко, их имена пока неизвестны.

О подробностях переговоров не сообщается.

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В начале сентября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции России на Украине уничтожено порядка трех тысяч иностранных наемников. Кроме того, на фоне высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечается снижение притока иностранных наемников, добавил он.

В июне первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявлял, что подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины, могут быть обменяны только на граждан России и российских военнослужащих.

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