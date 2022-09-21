«Ростех» объявил об увеличении производства военной техники

Госкорпорация «Ростех», выполняющая 40% всего гособоронзаказа (ГОЗ) нарастит производство военной техники ввиду частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в компании. Представители фирмы отметили, что на «Ростех» возлагают большую ответственность по обеспечению ВС России современным оружием, военной и специальной техникой. В условиях мобилизации, подчеркивают в фирме, такая ответственность становится еще выше.

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Уже сегодня на многих предприятиях «Ростеха» введен особый режим работы: сотрудники трудятся сверхурочно, нередко в выходные дни. Мы продолжим наращивать свои производственные мощности, чтобы выполнить поставленные перед корпорацией задачи. Мы верим, что наш вклад в общее дело поможет России одержать верх и выйти победителем, — заявили в компании.

Предприятия «Ростеха» выпускают самолеты, бронетехнику, артиллерию, высокоточные ракеты, системы связи и другие средства, необходимые для ведения боя в современных условиях, отметили в госкорпорации.