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54 минуты назад

В НАТО высказались о вероятных итогах ядерного противостояния с Россией

Lenta.ru

В случае эскалации ситуации и ядерного конфликта со странами Запада, Россия не сможет одержать победу. О вероятных итогах ядерного противостояния высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает агентство Reuters.

В НАТО высказались о вероятных итогах ядерного противостояния с Россией
Фото: ReutersReuters

Также Столтенберг заверил, что НАТО внимательно следит за действиями России и сохраняет бдительность касательно изменений в российской ядерной стратегии.

Китай обратился к России и Украине после выступления Путина

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс не воюет с Россией на территории Украины, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны ЕС и США не являются признаком такого статуса, но это может измениться в случае нападения на члена оборонного блока.

Армия,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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