США решили убедить Индию отказаться от российского оружия

«Индия сильно и очень сильно зависит от России, это они сделали за 40 лет: сначала была военная, а затем энергетическая зависимость. Поэтому мы ведем серьезные разговоры с Индией о том, что мы хотим помочь им в том, чтобы провести в этих вопросах диверсификацию», — сказал чиновник.