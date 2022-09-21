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24 минуты назад

Минобороны: личный состав роты ВСУ погиб на минном поле в Херсонской области

RT на русскомиещё 1

Личный состав роты украинских военных фактически полностью погиб из-за того, что командир направил подразделение в контратаку на минное поле в Херсонской области, сообщило Минобороны России.

МО РФ: Личный состав роты ВСУ фактически полностью погиб под Херсоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в ведомстве, в результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Правдина потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единица военной техники.

«Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле», — говорится в сводке.

В начале сентября в Минобороны России заявили, что в больницах Николаева наблюдается острая нехватка медикаментов из-за потерь украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.

Армия,Минобороны России,
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