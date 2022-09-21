МО РФ: Личный состав роты ВСУ фактически полностью погиб под Херсоном

Личный состав роты украинских военных фактически полностью погиб из-за того, что командир направил подразделение в контратаку на минное поле в Херсонской области, сообщило Минобороны России.

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Как заявили в ведомстве, в результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Правдина потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единица военной техники.

«Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле», — говорится в сводке.