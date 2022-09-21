Ответственность за уклонение от военной службы: что важно знать?

На фоне объявления частичной мобилизации в России актуальным стал вопрос об уклонении от военной службы. Что может грозить за умышленное уклонение, в том числе и симуляции болезней или причинения себе вреда, например, ломание рук и ног, разбирался «Рамблер».

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Сегодня президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Ей подлежат граждане, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тысяч резервистов.

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Согласно статье 59 Конституции России, защита родины является долгом и обязанностью граждан страны.

Уголовная ответственность за уклонение

При этом уклонение от прохождения военной службы, в том числе самовольное оставление призывником сборного пункта, а также симуляция болезни, причинение себе какого-либо повреждения и подлог документов наказывается, вплоть до уголовной ответственности, отметили в прокуратуре Кемеровской области.

«Ответственности за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы подлежат лица мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. После достижения двадцатисемилетнего возраста ответственности за уклонение от призыва на военную службу подлежат лица, совершившие данное преступление до 27 лет, если не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности», - говорится в разъяснении прокуратуры Омской области.

Меру наказания определяет ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Так, уклонение от призыва на военную службу наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Ужесточение наказания за дезертирство

Ранее в Госдуму внесли поправку в Уголовный кодекс о неисполнении приказа в период боевых действий, вооруженного конфликта, военного положения или в военное время. Так, за отказ от участия в военных действиях предлагается до 3 лет лишения свободы.

А 20 сентября Госдума одобрила поправку об ужесточении ответственности за дезертирство и другие преступления против военной службы. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях.

«Наказание за дезертирство в период мобилизации, военное время или в условиях вооруженного конфликта предлагается ужесточить до 15 лет тюрьмы, за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни — до 10 лет», - отмечается в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Поиск уклонистов от армии

Если гражданин России не явился по подписанной повестке, начинается его розыск, как уклониста. Военкомат передает информацию в правоохранительные органы. Если повестку не удается вручить по причине смены места жительства и контактов, возбуждается дело по статье 328 УК России, и уклониста объявляют в федеральный розыск, разъяснили в пресс-службе администрации Переславля-Залесского.

При этом «найти нарушившего закон гражданина несложно», уточнили в пресс-службе. В частности, правоохранительные органы смогут задержать его «при получении любых документов, использовании банковской карты или при попытке устроиться на работу».