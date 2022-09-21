В МО РФ сообщили о повреждении системы безопасности энергоблока ЗАЭС

Минобороны России сообщило, что в результате взрыва снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена труба системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в сводке ведомства.

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Отмечается, что украинские военные обстреливали Энергодар и территорию Запорожской атомной станции.

«В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды Первой системы безопасности Пятого энергоблока», — сказано в сообщении.

При этом ночью артиллерия ВСУ нанесла удар по линии электропередач, которая идет от пятого энергоблока ЗАЭС.