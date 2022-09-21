В МО РФ сообщили о повреждении системы безопасности энергоблока ЗАЭС

Минобороны России сообщило, что в результате взрыва снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена труба системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в сводке ведомства.
Отмечается, что украинские военные обстреливали Энергодар и территорию Запорожской атомной станции.
«В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды Первой системы безопасности Пятого энергоблока», — сказано в сообщении.
При этом ночью артиллерия ВСУ нанесла удар по линии электропередач, которая идет от пятого энергоблока ЗАЭС.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что электроподстанция около Запорожской АЭС подверглась обстрелу с подконтрольной ВСУ территории. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что электроподстанция около Запорожской АЭС подверглась обстрелу с подконтрольной ВСУ территории.