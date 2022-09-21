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1 час назад

В Госдуме раскрыли основные регионы для мобилизации

Lenta.ru

Основная часть призывников при частичной мобилизации будет из центральных и западных регионов России. Такие данные раскрыл глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит Telegram-канал Mash.

По словам депутата, призыв будет исходить из мобилизационного ресурса регионов. При этом, заметил Картаполов, каждый субъект получит разнарядку из своих возможностей.

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21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Позднее Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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