Ответственность за уклонение от военной мобилизации: что важно знать

С 21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. «Рамблер» рассказывает, что грозит тем, кто решит уклониться от призыва.

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По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Сделано это будет в плановом порядке, а не в один момент. Призывники пройдут подготовку и лишь после этого будут направлены в места несения службы.

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Что сказано в законе «О мобилизации»

В стране действует закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», статья 21 которого гласит:

«При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

Также в законе указано, что с момента объявления мобилизации без разрешения военкоматов выезд с места жительства запрещен тем гражданам, которые состоят на воинском учете. Но в законе нет уточнения, какая мобилизация имеется в виду — полная или частичная. Такие нюансы должны быть прописаны в отдельных актах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что такие документы появятся в ближайшее время.

Когда наступает уголовная ответственность

В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 328, в которой прописана ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Если у человека нет законных оснований для освобождения от службы, ему грозят следующие виды наказания:

штраф до 200 000 рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев,

принудительные работы на срок до 2 лет,

арест на срок до 6 месяцев,

лишение свободы на срок до 2 лет.

Накануне Государственная дума РФ приняла поправки в Уголовный кодекс, в которых предусмотрено наказание за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни — до 10 лет лишения свободы.

Когда наступает административная ответственность

Ответственность граждан за неисполнение обязанностей по воинскому учету прописана в статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях. За неявку по повестке без уважительной причины человеку будет сделано предупреждение или выписан административный штраф в размере от 500 до 3 000 рублей.

Если человек случайно пропустил повестку, например, уехал за границу на полгода, не поставив в известность военкомат, скорее всего, его ждет административное наказание. Если же он систематически уклоняется от призыва, то, вероятно, ему будет грозить уголовное дело.

Как получить повестку

С 2006 года и по настоящее время вручение повесток регулировалось постановлением правительства РФ. Там прописано, что повестку вручает под расписку работник военкомата или органов местного самоуправления, а также или должностное лицо организации, где призывник учится или работает. Срок — не позднее чем за три дня до даты призыва, указанного в повестке.

Если вручить повестку не получилось таким образом, военкомат обязан письменно обратиться в органы внутренних дел, чтобы те обеспечили явку призывника.

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