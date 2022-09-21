Ответственность за уклонение от военной мобилизации: что важно знать

С 21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. «Рамблер» рассказывает, что грозит тем, кто решит уклониться от призыва.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Сделано это будет в плановом порядке, а не в один момент. Призывники пройдут подготовку и лишь после этого будут направлены в места несения службы.
В стране действует закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», статья 21 которого гласит:
«При объявлении мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».
Также в законе указано, что с момента объявления мобилизации без разрешения военкоматов выезд с места жительства запрещен тем гражданам, которые состоят на воинском учете. Но в законе нет уточнения, какая мобилизация имеется в виду — полная или частичная. Такие нюансы должны быть прописаны в отдельных актах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что такие документы появятся в ближайшее время.
В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 328, в которой прописана ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Если у человека нет законных оснований для освобождения от службы, ему грозят следующие виды наказания:
Накануне Государственная дума РФ приняла поправки в Уголовный кодекс, в которых предусмотрено наказание за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни — до 10 лет лишения свободы.
Ответственность граждан за неисполнение обязанностей по воинскому учету прописана в статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях. За неявку по повестке без уважительной причины человеку будет сделано предупреждение или выписан административный штраф в размере от 500 до 3 000 рублей.
Если человек случайно пропустил повестку, например, уехал за границу на полгода, не поставив в известность военкомат, скорее всего, его ждет административное наказание. Если же он систематически уклоняется от призыва, то, вероятно, ему будет грозить уголовное дело.
С 2006 года и по настоящее время вручение повесток регулировалось постановлением правительства РФ. Там прописано, что повестку вручает под расписку работник военкомата или органов местного самоуправления, а также или должностное лицо организации, где призывник учится или работает. Срок — не позднее чем за три дня до даты призыва, указанного в повестке.
Если вручить повестку не получилось таким образом, военкомат обязан письменно обратиться в органы внутренних дел, чтобы те обеспечили явку призывника.
Поскольку в стране объявлена частичная мобилизация, вероятно, выйдут дополнительные документы, регулирующие процесс призыва резервистов и предусматривающие ответственность за уклонение.