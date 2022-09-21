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34 минуты назад

Шойгу объявил об увеличении боевого состава ВДВ

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Воздушно-десантные войска (ВДВ) решают в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования», – передает ТАСС слова Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Он также отметил, что «с первых дней специальной военной операции на соединения ВДВ возложены самые сложные и ответственные задачи».

«Десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, неизменно проявляют стойкость и мужество. Более десяти тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, двадцать один удостоен звания Героя Российской Федерации», – сказал Шойгу.

По его словам, в ВДВ продолжается развитие военной инфраструктуры. «В этом году планируется ввести в эксплуатацию более ста зданий и сооружений в интересах четырех соединений и Рязанского воздушно-десантного училища. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать комфортные бытовые условия для личного состава», – сказал министр обороны.

Шойгу объяснил задачи частичной мобилизации

Он сообщил также, что на заседании будет обсуждаться выполнение планов деятельности в Восточном военном округе, а также основные мероприятия и направления совершенствования организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Министерства обороны.

По его словам, решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тыс. военнослужащих было продиктовано курсом западных стран во главе с США на сдерживание России.

«Коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки Вооруженным силам Украины. В том числе прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов», – сказал Шойгу.

Он также отметил, что «блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счет расширения числа его участников».

«В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность вооруженных сил на 137 тыс. военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования», – сказал министр обороны России.

Напомним, 25 августа президент Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек.

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