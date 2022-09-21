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11 минут назад

В Минцифры оценили возможность рассылки повесток через «Госуслуги»

Никита Бородкин

Электронные повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылать через портал «Госуслуги». Как сообщила пресс-служба Минцифры России в Telegram-канале, необходимая законодательная база для этого отсутствует.

Возможность рассылки повесток через «Госуслуги» оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет», — заявили в ведомстве.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Ей подлежат граждане, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тыс. резервистов.

Кого могут мобилизовать в первую очередь

После появления слухов о том, что повестки будут рассылаться через сервис «Госуслуг», сайт временно перестал работать. Сейчас ресурс доступен для посещения.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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