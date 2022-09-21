Названо условие выезда из страны для попадающих под мобилизацию россиян

После объявления частичной мобилизации в России граждане, попадающие под нее, могут покинуть страну. Однако для этого нужны весомые обстоятельства и специальное разрешение для выезда за пределы России. В беседе с «Лентой.ру» председатель военной коллегии адвокатов города Москвы Владимир Тригнин назвал такие условия.

«Есть некие личные обстоятельства, они могут быть связаны с получением разрешения военного комиссара. Поэтому при наличии таких обстоятельств их нужно подтверждать документально и предоставлять для получения такого разрешения», — сказал юрист.

По его мнению, такими обстоятельствами могут быть выезд в другую страну на лечение или похороны близкого родственника.

Согласно Федеральному закону, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Владимир Тригнин отмечает, что практика получения документов на выезд при мобилизации еще не сложилась.

Частичная мобилизация

В истории современной России мобилизация объявлена впервые. О ней заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам, а также к жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей Украины.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — сказал глава государства.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

При этом член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов отметил, что юридического запрета на выезд за границу при объявлении частичной мобилизации нет. По его словам, ограничения на выезд могут быть наложены лишь в том случае, если россиянин получил повестку.