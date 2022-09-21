Что известно о частичной мобилизации в России на данный момент

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, всего будет призвано 300 тыс. резервистов из 25 млн военнообязанных. Рассказываем, что известно о мобилизации на данный момент.

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Так, призыву на военную службу подлежат только те россияне, которые состоят в запасе и проходили службу в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ, а также имеют боевой опыт. Мероприятия по частичной мобилизации начались сегодня, а в ряде регионов уже созданы специальные призывные комиссии, возглавляемые губернаторами — как сообщал «Рамблер», одна из таких уже действует в Санкт-Петербурге.

Как отмечал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в первую очередь под призыв могут попасть солдаты, старшины, прапорщики и младшие офицеры.

Студентов призывать на службу не будут. Шойгу также заявил, что в зону специальной военной операции не направят солдат, которые проходят срочную службу в рядах ВС РФ. Кроме того, не станут мобилизовывать ограниченно годных к службе.