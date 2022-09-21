Возможность рассылки повесток через «Госуслуги» оценили

В Минцифры России заявили, что повестки в рамках частичной мобилизации через «Госуслуги» рассылаться не будут, сообщает ТАСС .

«Сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — оценили в ведомстве подобную возможность.

О частичной мобилизации ранее 21 сентября объявил президент России Владимир Путин . Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.