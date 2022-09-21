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49 минут назад

В Минцифры оценили возможность рассылки повесток через «Госуслуги»

Lenta.ruиещё 2

В Минцифры России заявили, что повестки в рамках частичной мобилизации через «Госуслуги» рассылаться не будут, сообщает ТАСС.

Возможность рассылки повесток через «Госуслуги» оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — оценили в ведомстве подобную возможность.

О частичной мобилизации ранее 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Кого могут мобилизовать в первую очередь

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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