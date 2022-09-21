Как изменить категорию запаса в военном билете

Изменить присвоенную ранее категорию годности к военной службе вполне возможно. Как именно это сделать, разбирался «Рамблер».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране с 21 сентября. Призыву в первую очередь будут подлежать граждане, проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом все мобилизованные перед отправкой в военные части в обязательном порядке будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о мобилизации уже подписан президентом и вступил в силу.

Видео дня

Всем военнообязанным в России присваивается определенная категория в зависимости от возраста и состояния здоровья. При достижении призывного возраста граждане России проходят медицинскую комиссию в военном комиссариате, которая может признать их как годными, так и негодными к службе, либо дать отсрочку на время лечения. Присвоенная категория заносится в военный билет, а в случае ограниченной годности по здоровью военнообязанные переводятся в запас.

Можно ли изменить категорию?

Гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденный от призыва на военную службу в связи с признанием его ограниченно годным по состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, вправе пройти повторное медицинское освидетельствование, говорится в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе».

Таким образом, можно изменить категорию в военном билете. Всего существует пять категорий годности, которые присваиваются специальной медицинской комиссией в военкомате:

А – полностью годен;

Б – годен с небольшими ограничениями;

В – ограниченно годен к нестроевой службе;

Г – ограничен в призыве на время;

Д – присваивается при наличии тяжелых заболеваний или инвалидности. Категория Д означает, что призывник полностью не пригоден.

Для изменения категории годности требуется подать письменное заявление в военный комиссариат. Его можно отправить заказным письмом с уведомлением. При этом обязательным условием для проведения повторного медицинского освидетельствования является подтверждение улучшения здоровья. К письму необходимо приложить соответствующие справки и медицинские заключения, отмечается на сайте «Правомер.инфо».

После рассмотрения заявления, военный комиссариат обязан назначить новое медицинское освидетельствование. При этом следует учитывать, что медицинская комиссия, даже в случае изменения категории с В на А, не имеет полномочий принять решение о переводе из запаса и призыве на военную службу.

Это возможно только если, «ранее принятое решение призывной комиссии Вашего района будет отменено вышестоящей призывной комиссией».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия воюют не столько с Украиной, сколько с коллективным западом и НАТО. Он уточнил, что в ходе частичной мобилизации в России намерены призвать около 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса страны.