Российские военные уничтожили под Харьковом украинского командира артиллеристов, майора Александра Винокурова. Об этом сообщается на портале «Русской весны».

Его ликвидировали ВС России на территории Харьковской области еще 16 сентября, однако об этом стало известно только сейчас. Майор командовал гаубичным самоходно-артиллерийским дивизионом 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени князя Романа Великого.