В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
26 минут назад

Категории запаса в военном билете: что означает

Лера Букина

Прохождение срочной службы по призыву не означает завершение воинской обязанности гражданина. В его воинском билете прописывается так называемая категория запаса. Подробности – в материале «Рамблера».

Категории запаса в военном билете: что означает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Распределяют резервистов по трем основным группам -1,2 и 3. Присваивают группу в соответствии с возрастом военнослужащего и полученным званием. Численное обозначение предполагает очередность возвращения в боевой строй.

Видео дня

Первая категория

Граждане, которых причислили к первой категории, будут обязаны защищать Родину в первую очередь в случае возникновении угрозы и последующей мобилизации сил страны. Речь идет о военных, которые не получили офицерский чин (прапорщики, мичманы и прочие) и не перешагнули возрастной порог в 35 лет; младшем офицерском составе до 45 лет (лейтенант, капитан). Кроме того, в данной категории числятся старшие офицеры, не достигшие 50 лет (майор, подполковник); полковники, капитаны 1 ранга до 55 лет; высшее руководство до 60 лет. Первым на службу должен прибыть офицерский состав высшего эшелона.

Вторая категория

Во второй категории воинского запаса находятся военнообязанные запаса старшей возрастной группы, либо военнообязанные запаса, которые по здоровью в первую волну мобилизации не вошли. В данную группу подпадают простые солдаты, не получившие офицерское звание в возрасте от 35 до 45 лет; старшие офицеры от 50 до 55 лет; младший руководящий состав от 45 до 50 лет. Также в категории могут оказаться граждане, которые не прошли службу по призыву по причине состояния здоровья и присвоения группы здоровья «В» и «Г».

Третья категория

Военнослужащих из третьей категории призывают только в случае, если военные действия длятся больше одного года и нужны дополнительные силы. В данной группе находятся рядовые и матросы, а также прапорщики и мичманы самой старшей возрастной категории. Для низшего офицерского состава эта цифра увеличивается до 50-55 лет, а для капитанов 2 и 3 ранга и подполковников – до 60 лет. Кроме того, в данной категории пребывают военнообязанные женщины вплоть до 50 лет.

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ней будут участвовать люди с боевым опытом. По его словам, призовут 300 тыс. резервистов.

Армия,Украина,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители