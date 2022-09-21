Категории запаса в военном билете: что означает

Прохождение срочной службы по призыву не означает завершение воинской обязанности гражданина. В его воинском билете прописывается так называемая категория запаса. Подробности – в материале «Рамблера».

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Распределяют резервистов по трем основным группам -1,2 и 3. Присваивают группу в соответствии с возрастом военнослужащего и полученным званием. Численное обозначение предполагает очередность возвращения в боевой строй.

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Первая категория

Граждане, которых причислили к первой категории, будут обязаны защищать Родину в первую очередь в случае возникновении угрозы и последующей мобилизации сил страны. Речь идет о военных, которые не получили офицерский чин (прапорщики, мичманы и прочие) и не перешагнули возрастной порог в 35 лет; младшем офицерском составе до 45 лет (лейтенант, капитан). Кроме того, в данной категории числятся старшие офицеры, не достигшие 50 лет (майор, подполковник); полковники, капитаны 1 ранга до 55 лет; высшее руководство до 60 лет. Первым на службу должен прибыть офицерский состав высшего эшелона.

Вторая категория

Во второй категории воинского запаса находятся военнообязанные запаса старшей возрастной группы, либо военнообязанные запаса, которые по здоровью в первую волну мобилизации не вошли. В данную группу подпадают простые солдаты, не получившие офицерское звание в возрасте от 35 до 45 лет; старшие офицеры от 50 до 55 лет; младший руководящий состав от 45 до 50 лет. Также в категории могут оказаться граждане, которые не прошли службу по призыву по причине состояния здоровья и присвоения группы здоровья «В» и «Г».

Третья категория

Военнослужащих из третьей категории призывают только в случае, если военные действия длятся больше одного года и нужны дополнительные силы. В данной группе находятся рядовые и матросы, а также прапорщики и мичманы самой старшей возрастной категории. Для низшего офицерского состава эта цифра увеличивается до 50-55 лет, а для капитанов 2 и 3 ранга и подполковников – до 60 лет. Кроме того, в данной категории пребывают военнообязанные женщины вплоть до 50 лет.