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42 минуты назад

РИА Новости: больницы Николаева переполнены ранеными под Херсоном бойцами ВСУ

Газета.Ru

Больницы украинского города Николаев заполнены военными, раненными в боях под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста николаевского подполья. По данным агентства, раненых "невероятное количество", их везут в другие города региона. При этом для снижения количества раненых в статистических отчетах военных оформляют в больницы с другими диагнозами, отметил собеседник РИА Новости.

Агентство также приводит данные Минобороны РФ, согласно которым украинские военные понесли большие потери на николаево-криворожском направлении, что привело к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области. Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военные РФ с успехом отбили наступление вооруженных сил Украины на территории Херсонской области.

По его словам на николаево-криворожском направлении украинская армия силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад — при поддержке шести танков — предприняла безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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