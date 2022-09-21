Больницы украинского города Николаев заполнены военными, раненными в боях под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста николаевского подполья. По данным агентства, раненых "невероятное количество", их везут в другие города региона. При этом для снижения количества раненых в статистических отчетах военных оформляют в больницы с другими диагнозами, отметил собеседник РИА Новости.

Агентство также приводит данные Минобороны РФ, согласно которым украинские военные понесли большие потери на николаево-криворожском направлении, что привело к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области. Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военные РФ с успехом отбили наступление вооруженных сил Украины на территории Херсонской области.