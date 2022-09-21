Российская винтовка поразила цель на расстоянии более пяти километров

«Расстояние между пробоинами по горизонтали 1,6 метра — около 1 МОА (угловая минута — прим. «Ленты.ру»), по вертикали — 1,2 метра (меньше 1 МОА) при ветре 5 метров в секунду. Что подтверждает, что по одиночной цели работать — удача, а по групповой — вполне реально», — заверил разработчик винтовки.