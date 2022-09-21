«Всегда сверху»: американцы высмеяли гимн ВКС США

Пользователи социальных сетей высмеяли представленный во вторник, 20 сентября, гимн военно-космических сил Соединенных Штатов.
Гимн ВКС США представили во время конференции по вопросам воздушного, космического и киберпространства в штате Мэриленд. Его название — Semper Supra — переводится с латинского как «Всегда сверху». Данное выражение является также девизом этих войск.
«Что это такое? С таким же успехом могли бы использовать тему из «Звёздных войн»! Что за посмешище, ВКС!» — написал один из пользователей.
Другой американец высмеял строчку из гимна «день и ночь», отметив, что ни ночи, ни дня в космосе нет.
Многие и вовсе заявили, что гимн вызывает ассоциации с кинопародиями на воздушно-космические темы братьев Цукеров и Мэла Брукса, сообщает издание TMZ.
14 сентября жители Великобритании высмеяли нового короля Карла III из-за его реакции на протекшую перьевую ручку и за то, что он забыл день недели.