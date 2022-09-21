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32 минуты назад

В Херсонской области предотвратили теракт

Lenta.ru

Сотрудник российских силовых структур в беседе с РИА Новости рассказал о предотвращении российскими военными теракта в Херсонской области. По его словам, им удалось обнаружить и подорвать самодельные взрывные устройства в Голопристанском районе области.

В Херсонской области предотвратили теракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«19 сентября в Голопристанском районе Херсонской области в ходе отработки оперативной информации силовиками осуществлено обследование двух адресов проживания лиц, которые наводили и корректировали огонь ВСУ. В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам», — заявил источник.

Он добавил, что взрывотехники обезвредили самодельные взрывные устройства прямо на месте их закладки, предварительно перекрыв газоснабжение и электропитание для того, чтобы не допустить причинения ущерба гражданской инфраструктуре.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области рассказал, что регион войдет в состав России в своих административных границах. Голосование будет проведено с 23 по 27 сентября.

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