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21 минуту назад

Оппозиция ФРГ призвала правительство в кратчайшие сроки поставить тяжелое вооружение Киеву

Елена Прошина

В Германии оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов призвал правящую в стране коалицию «Светофор», состоящую из Социал-демократической партии, а также «зеленых» и Свободной демократической партии, в ближайшее время поставить Киеву тяжелое вооружение, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N-TV.

Оппозиция ФРГ призвала власти в кратчайшие сроки поставить тяжелое вооружение Киеву
Фото: ТАССТАСС

В заявлении оппозиции речь идет, в том числе о боевых танках западного производства, бронетранспортерах, боевых машин пехоты. Также отмечается, что Берлин должен поставить Украине тяжелое вооружение, особенно боевые бронированные машины и более дальнобойную артиллерию, в том числе со складов Бундесвера. Оппозиционный блок призывает обеспечить «немедленное обучение украинских военных» навыкам обращения с тяжелой техникой.

Оппозиция при этом упоминает о внутренних конфликтах в правящей коалиции по данному вопросу. Там выражается уверенность в том, что долгосрочный и прочный мир в Европе может наступить в том случае, если Киев сможет успешно защитить себя и отвоевать свою территорию. Для этого требует оснащение, в том числе тяжелой техникой Запада, следует из текста заявления.

Предложение оппозиции будет обсуждаться в Бундестаге 22 сентября. Пока неясно, будет ли заявка вынесена на голосование или будет передана в комитеты для дальнейшего изучения.

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