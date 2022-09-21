Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк

Войска Украины за шесть минут обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации.

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Отмечается, что в общей сложности было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Обстрелы велись в направлении Орловка – Яковлевка, а также по населенным пунктам Красногоровка – город Донецк.