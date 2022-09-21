Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк

Войска Украины за шесть минут обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации.
Отмечается, что в общей сложности было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Обстрелы велись в направлении Орловка – Яковлевка, а также по населенным пунктам Красногоровка – город Донецк.
20 сентября со стороны Украины было зафиксировано четыре обстрела Яковлевки. Также были применены снаряды калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. С 2014 года этот район периодически подвергается обстрелам со стороны Киева.