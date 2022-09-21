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15 минут назад

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк

Елена Прошина

Войска Украины за шесть минут обстреляли Яковлевку и Петровский район Донецка, сообщает в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации.

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Донецк
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в общей сложности было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Обстрелы велись в направлении Орловка – Яковлевка, а также по населенным пунктам Красногоровка – город Донецк.

20 сентября со стороны Украины было зафиксировано четыре обстрела Яковлевки. Также были применены снаряды калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. С 2014 года этот район периодически подвергается обстрелам со стороны Киева.

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