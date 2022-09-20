Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что Россия переходит к новой тактике в специальной военной операции на Украине и скоро она столкнется с тяжелейшими последствиями «нового плана возмездия».
«Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся», — написал Кадыров.
Он отметил, что обсудил все детали новой тактики вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым.
По словам главы Чечни, все прежние действия РФ теперь покажутся Киеву «детскими шалостями».
«Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо <...> Готовьтесь и смотрите в оба», — заключил он.
Ранее «Русская Весна» сообщила, что Киев перебрасывает все резервы ВСУ для решающего наступления.