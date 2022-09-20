В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
27 минут назад

Глава Чечни Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

Газета.Ruиещё 3

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что Россия переходит к новой тактике в специальной военной операции на Украине и скоро она столкнется с тяжелейшими последствиями «нового плана возмездия».

Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся», — написал Кадыров.

Он отметил, что обсудил все детали новой тактики вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым.

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс

По словам главы Чечни, все прежние действия РФ теперь покажутся Киеву «детскими шалостями».

«Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо <...> Готовьтесь и смотрите в оба», — заключил он.

Ранее «Русская Весна» сообщила, что Киев перебрасывает все резервы ВСУ для решающего наступления.

Армия,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители