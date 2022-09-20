В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
31 минуту назад

Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины

Илья Родин

Пентагон заключил контракт с частной компанией AeroVironment на производство дронов-камикадзе Switchblade серии 600. Они будут направлены украинским военным, пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчет ведомства.

Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины
Фото: AeroVironmentAeroVironment

Отмечается, что в опубликованном во вторник, 20 сентября, отчете «Действия по контрактам для Украины» значатся дроны Switchblade 600 на общую сумму $2,2 млн.

Контракт с частным предприятием, производящим барражирующие боеприпасы, был заключен 15 сентября, при том, что о поставках этого вида дронов было объявлено пять месяцев назад.

Напомним, что ранее США направляли на Украину пакеты военной помощи, в состав которых входили Switchblade менее мощной модификации. С помощью одного из них была предпринята атака на таможенный пост в районе Брянска.

Армия,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители