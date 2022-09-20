Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе для Украины

Пентагон заключил контракт с частной компанией AeroVironment на производство дронов-камикадзе Switchblade серии 600. Они будут направлены украинским военным, пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчет ведомства.

Фото: AeroVironment AeroVironment

Отмечается, что в опубликованном во вторник, 20 сентября, отчете «Действия по контрактам для Украины» значатся дроны Switchblade 600 на общую сумму $2,2 млн.

Контракт с частным предприятием, производящим барражирующие боеприпасы, был заключен 15 сентября, при том, что о поставках этого вида дронов было объявлено пять месяцев назад.