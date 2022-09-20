Картаполов: "Всеобщей мобилизации в России не будет"

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Вернуть все на свои места

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- Андрей Валериевич, в чем суть предлагаемых поправок?

- Законопроект предполагает ужесточение и расширение отдельных статей уголовного кодекса. В частности, неисполнение подчиненным приказа начальника в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях будет наказываться лишением свободы до трех лет. А в случае наступления тяжких последствий — до 10 лет. Также усиливается ответственность за самовольное оставление части, дезертирство, уклонение путем симуляции болезни, нарушение правил несения караульной и пограничной службы, добровольную сдачу в плен — при отсутствии признаков госизмены, — а также мародерство. Все эти статьи предполагают наказание до десяти (а в ряде случаев — если, например, мародерство оказалось связано с нанесением тяжкого вреда здоровью или убийством) и до пятнадцати лет лишения свободы.

- Чем обусловлена необходимость принятия этих поправок именно сейчас?

- На самом деле подобная необходимость назрела уже давно. Дело в том, что в момент всеобщей «демократизации» нашего государства в девяностые годы, когда нам навязывали законы по лекалам наших «заклятых друзей», ряд статей и положений из нашего законодательства просто-напросто исчезли. Сейчас настало время все вернуть на свои места. Ну а катализатором процесса — да, этого никто и не скрывает — стала специальная военная операция на территории Украины. Потому что она уже давно превратилась в полноценную войну, войну России с коллективным Западом. Ну а воевать одним пальцем, вы сами понимаете, невозможно. Приходится идти и на ужесточение законов в том числе.

- Многие восприняли принятие этих поправок как подспудную подготовку базы для всеобщей мобилизации. Насколько такие опасения оправданны?

- Неоправданны абсолютно. Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет.

- Поправки также вводят два новых понятия — «военное время» и «военное положение». Что они представляют собой и при каких обстоятельствах будут объявляться?

- «Военное время» — это период, когда государство ведет боевые действия при помощи своих вооруженных сил на одном или нескольких направлениях. «Военное положение», в свою очередь, может объявляться как на всей территории государства, так и в отдельных его регионах — например, там, где непосредственно ведутся боевые действия, — для того, чтобы создать условия для выполнения задач вооруженных сил и других формирований.

«Специальная», но «военная»

- Текущие боевые действия имеют официальный статус специальной военной операции, а не войны. Значит ли это, что ни военное время, ни военное положение в России на данный момент объявлять не планируется?

- Видите ли, это хоть и специальная, но все-таки военная операция. Поэтому я не исключаю, что в отдельных местностях такое положение может быть введено. Например, в областях, приграничных с Украиной, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам. Там нужно защищать наших мирных граждан, надо применять специальные меры вооружения — той же противовоздушной обороне. Безусловно, это будет накладывать определенные сложности, которые можно максимально эффективно решать только в условиях военного положения.

- Как будет выглядеть режим военного положения на приграничных территориях, если его все же объявят?

- Самый близкий аналог — режим контртеррористической операции, который во время первой и второй чеченских войн объявлялся на приграничных территориях. На Ставрополье, например. Во время военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации, вводятся ограничения на передвижения граждан — тот же комендантский час, — особый режим работы критических объектов инфраструктуры, запрет въезда-выезда и так далее. Вот, собственно, все это и будет происходить.

- Вопрос в свете грядущих референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Если подобное решение будет принято, какой статус получат имеющиеся там добровольческие формирования?