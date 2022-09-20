«Имеют общую слабость»: CNN об армиях России и Китая

Вооруженные силы Китая и России имеют общую слабость, пишет CNN со ссылкой на доклад университета обороны США.

В докладе были проанализированы биографии более чем 300 высших офицеров армии, флота, ВВС, ракетных войск Китая с 2015 по 2021 годы. Согласно выводам исследования, в каждой службе руководители вряд ли имели опыт оперативной работы в какой-либо другой отрасли, кроме той, в которой они начинали свою карьеру. В то время как в США перекрестное обучение является законным требованием с 1986 года.

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Такая особенность способна снизить потенциал китайской армии быть эффективной там, где требуется высокий уровень взаимодействия.

Однако эксперты предостерегают от сравнения возможного поведения Китая в войне с действиями, которые предпринимала Россия на Украине. В частности, согласно докладу, Китай в отличие от России лучше готовит призывников, и в армии КНР сильнее развит институт младших офицеров. Отмечается, что все офицеры Китая — члены Компартии, а значит, имеют определенную политическую подготовку.

Американские аналитики подчеркнули, что ситуация может измениться, если в Китае появится новая плеяда молодых офицеров, умеющих использовать новейшие технологии. Сегодня, по данным экспертов, глава КНР Си Цзиньпин «не продвигает молодых офицеров, более знакомых с современными конфликтами», предпочитая поощрять лояльность старых офицеров.

Однако аналитики по-прежнему опасаются недооценивать возможности Китая и предостерегают от сравнений с Россией.

У Россия и Китая нет цели управлять всем миром в отличие от других стран, имеющих подобное намерение, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». В своем выступлении он ответил на подобные обвинения и обратил внимание на то, что Москва и Пекин имеют схожее отношение к провокационным действиям, которые исходят от США.

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», — сказал Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва и Пекин имеют схожую оценку различных провокационных действий, «источником коих являются Соединенные Штаты Америки». По его словам, Россия и КНР единогласны в оценке «непозволительности такого дестабилизирующего поведения».

Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин встретились на днях на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Главы двух государств провели двусторонние переговоры, а также пообщались в трехстороннем формате с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух стран.

Совместное заявление президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене, озвученное на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, встревожило США. Об этом заявил обозреватель The Washington Times Билл Герц.

По мнению американского сенатора Марши Блэкберна, главы Китая и России пытаются «создать новый миропорядок», который станет угрозой для мировой демократии и суверенитета.

Капитан военно-морских сил США в отставке и экс- директор разведки Тихоокеанского флота Джим Фанелл отметил, что встреча Путина и Цзиньпина продемонстрировала укрепляющийся союз Китая и России, который не сулит Западу ничего хорошего, говорится в публикации.

Автор статьи считает, что новый союз может привести к конфронтации или войне «на два фронта» против Соединенных штатов и их союзников. В связи с этим всех американских политиков призвали вернуться к стандарту холодной войны, чтобы можно было вести войну на «двух театрах одновременно».

Тесное сотрудничество России и Китая препятствует претензиям США на лидерство. Такое мнение высказала бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в статье для Fox News.

Об этом Коффлер сказала на фоне встречи российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

«Если по отдельности эти страны, рассматриваемые Пентагоном в качестве ближайших конкурентов Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз лишь приумножает эту опасность», — отметила экс-сотрудник Пентагона.

Она считает, что Россия и Китай намерены объединить усилия, чтобы ослабить роль Соединенных Штатов на международной арене».

15 сентября в Самарканде на саммите ШОС президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер подверг критике стремления Запада создать неприемлемый для большинства стран на планете однополярный мир.

Ранее в Белом доме назвали встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина примером сближения двух стран.

В Минобороны России сообщили о совместном патрулировании кораблей РФ и КНР в водах Тихого океана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В рамках реализации программы международного военного сотрудничества боевые корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая проводят второе совместное патрулирование в акватории Тихого океана», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что экипажи кораблей отработают совместное маневрирование и организацию связей между кораблями. Кроме того, экипажи проведут серию практических артиллерийских стрельб, обеспечат полеты палубных вертолетов.

Ранее сообщалось, что воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения с вооруженными силами США в Японском море. Отмечается, что целью учений является укрепление японо-американских возможностей реагирования и повышение тактических навыков.

Пекин выражает готовность продвигать вместе с Москвой новую всеобъемлющую концепцию безопасности. Об этом в понедельник заявил член Политбюро Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунь на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

"Китай готов сотрудничать с Россией, <…> чтобы в полной мере использовать платформу китайско-российского механизма сотрудничества в области правопорядка и безопасности, а также активно реализовывать общую, всеобъемлющую, совместную и устойчивую новую концепцию безопасности, а также глобальные инициативы в области безопасности," - цитирует Го Шэнкуня агентство Синьхуа.

Он сказал, что КНР намерена вместе с РФ продвигать сотрудничество в области безопасности на новый уровень, чтобы добиться больших успехов в поддержании национальной безопасности двух стран и стабильности мира во всем мире.

Член Политбюро ЦК КПК отметил, что с момента создания китайско-российского механизма сотрудничества в области правоохранительной деятельности и безопасности Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в обеспечении национальной политической безопасности, борьбе с терроризмом, наркотиками и транснациональной преступностью.

Патрушев и Го Шэнкунь в понедельник провели встречу в Наньпине (восточная китайская провинция Фуцзянь) в рамках седьмого раунда межправительственных консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

Впервые подобные консультации РФ и КНР прошли в 2014 году в Пекине.

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ян Цзечи выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) со стороны США. Об этом они заявили в ходе прошедших 19 сентября консультаций по стратегической безопасности, передает пресс-служба российского Совбеза.

Как сообщается, стороны рассмотрели афганскую проблематику, военно-политическую ситуацию в АТР, включая обстановку на Корейском полуострове и вокруг Тайваня.

«Собеседники выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США и их союзников в регионе», — сказано в сообщении.

В СБ также указали, что во время переговоров Патрушев и Ян Цзечи уделили отдельное внимание наращиванию контактов России и КНР в рамках ООН, ШОС и БРИКС, организации взаимной поддержки по важнейшим глобальным проблемам.

«Состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и международной безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все договоренности между Россией, Монголией и Китаем реализуются в полной мере.

Обозреватель Лю Сюаньцзун в статье для газеты Global Times рассказал о нарастающей в США «китаефобии». Он пояснил, что нежелание Вашингтона сотрудничать с Пекином в области поставок редкоземельных материалов привело к проблемам в области военной промышленности.

По данным автора, США столкнулись со значительными проблемами в поиске альтернативных цепочек поставок современного оружия и техники, полностью независимых от китайских поставок.

Лю Сюаньцзун подчеркнул, что даже если Штаты смогут в ближайшее время найти замену, то им придется платить существенно больше за единицу материалов. Кроме того, альтернативные поставщики предположительно не смогут обеспечить поставки металла необходимого качества в соответствующих объемах.

Обозреватель напомнил, что в середине августа специалисты провели исследование самолета F-35 Lockheed Martin. Им удалось выяснить, что часть деталей истребителя создается на основе «несанкционированных китайских материалов». На основе отчета было принято решение об использовании альтернативных источников.

Пекинский военный эксперт Вэй Дунсюй уточнил, что КНР имеет полную отраслевую линию по разведке, добыче и производству редкоземельных элементов, пользуется современными технологиями. США будет очень сложно заменить китайские редкоземельные продукты во всех высокотехнологичных изделиях.