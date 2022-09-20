Иранские беспилотники назвали сложной целью для средств ПВО

Иранские беспилотники являются сложной целью для комплексов ПВО, рассказал в статье для портала 19FortyFive капитан армии США Кэм Макмиллан. Он пояснил, что в Ираке БПЛА преодолевали даже мощную оборону и наносили удары по целям на американских базах.

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Макмиллан пояснил, что ранее многие эксперты смеялись над беспилотными летательными аппаратами, не верили в их возможности.

Он также полагал, что дроны не представляют опасность для современной армии, но после столкновения с ними на Ближнем Востоке изменил свое мнение. Дроны буквально «проскальзывали через грозную американскую оборону» и наносили удары по целям, находящимся в тылу.

Эксперт подчеркнул, что широкое применение дронов имело и политические последствия. Саудовская Аравия, Израиль, ОАЭ, после атак беспилотников на объекты инфраструктуры, начали сотрудничать в военной сфере, что казалось немыслимым многим специалистам.