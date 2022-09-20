В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
2 часа назад

Иранские беспилотники назвали сложной целью для средств ПВО

Елена Прошина

Иранские беспилотники являются сложной целью для комплексов ПВО, рассказал в статье для портала 19FortyFive капитан армии США Кэм Макмиллан. Он пояснил, что в Ираке БПЛА преодолевали даже мощную оборону и наносили удары по целям на американских базах.

Иранские беспилотники назвали сложной целью для средств ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Макмиллан пояснил, что ранее многие эксперты смеялись над беспилотными летательными аппаратами, не верили в их возможности.

Он также полагал, что дроны не представляют опасность для современной армии, но после столкновения с ними на Ближнем Востоке изменил свое мнение. Дроны буквально «проскальзывали через грозную американскую оборону» и наносили удары по целям, находящимся в тылу.

Эксперт подчеркнул, что широкое применение дронов имело и политические последствия. Саудовская Аравия, Израиль, ОАЭ, после атак беспилотников на объекты инфраструктуры, начали сотрудничать в военной сфере, что казалось немыслимым многим специалистам.

По оценке Макмиллана, попадание иранских беспилотников на Украину доставило много проблем украинским военным. Он уточнил, что в силу тактико-технических характеристик, их очень сложно обнаружить и не менее тяжело уничтожить.

Армия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители