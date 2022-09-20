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2 часа назад

Картаполов рассказал, могут ли ввести военное положение в приграничных регионах

Парламентская газетаиещё 2

В регионах, которые непосредственно граничат с территорией Украины, может быть введено военное положение. Такую вероятность в разговоре с «Парламентской газетой» допустил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Эксперт пояснил, могут ли ввести военное положение в приграничных регионах
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

«У нас идет хоть и специальная, но все-таки военная операция, — подчеркнул парламентарий. — Поэтому я не исключаю, что в отдельных местностях такое положение может быть введено. Например, в областях, приграничных с Украиной, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам».

По словам Андрея Картаполова, при военном положении вся власть на территории, которую оно затрагивает, передается в руки военной администрации. Кроме того, вводится ряд ограничений, связанных с передвижениями граждан, охраной критических объектов инфраструктуры и другими аспектами.

Ранее депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект об ужесточении наказаний за преступления, совершенные в военное время. Среди них — самовольное оставление военной части, мародерство, добровольная сдача в плен и так далее.

Армия,Андрей Картаполов,Госдума,
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