Глава Запорожья Балицкий заявил о вводе пропусков через КПП Васильевка

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что с 1 октября этого года вводятся обязательные пропуска на подконтрольной российским военным части региона для перемещения через КПП Васильевка.
"С 01.10.2022 года все перемещения через КПП Васильевка проводятся исключительно по пропускам, которые оформляются по письменному заявлению", - написал Балицкий.
Он отметил, что заявления для оформления пропуска на выезд необходимо будет подавать лично.
Принимающая сторона будет подавать заявления на въезд, добавил глава Запорожья.