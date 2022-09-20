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28 минут назад

Глава Запорожья Балицкий: с 1 октября вводятся пропуска для проезда через КПП Васильевка

Газета.Ruиещё 2

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что с 1 октября этого года вводятся обязательные пропуска на подконтрольной российским военным части региона для перемещения через КПП Васильевка.

Глава Запорожья Балицкий заявил о вводе пропусков через КПП Васильевка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"С 01.10.2022 года все перемещения через КПП Васильевка проводятся исключительно по пропускам, которые оформляются по письменному заявлению", - написал Балицкий.

Он отметил, что заявления для оформления пропуска на выезд необходимо будет подавать лично.

Принимающая сторона будет подавать заявления на въезд, добавил глава Запорожья.

Армия,Евгений Балицкий,
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