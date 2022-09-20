"На поддержку режима в Киеве брошены все запасы арсеналов НАТО"

Наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это означает, что мы должны и можем их изучать, качественно нарастить наши возможности. И, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику и вооружение, — сказал Путин.