Описан порядок мобилизации в России

Всеобщая мобилизация объявляется только когда страна находится в состоянии войны. В таком случае гражданам, состоящим на воинском учете, приходят повестки с требованием о прибытии в военкомат, где их приписывают к конкретной военной части. Об этом «Ленте.ру» рассказал московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

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«Всеобщая мобилизация объявляется только в период, когда страна находится в состоянии войны, — подчеркнул Карабанов. — То есть во время военной операции мобилизация проводиться не может. Порядок здесь следующий: людям, состоящим на воинском учете, направляют повестки с требованием о прибытии в военкомат. Затем происходит предписание к военной части».

На воинском учете, как объяснил правозащитник, состоят лица, отслужившие в вооруженных силах, а также лица, окончившие вузы с военной кафедрой. На учете состоят и те, кто имеет отношение к силовым ведомствам: полиции, Следственному комитету России, министерству по чрезвычайным ситуациям и другим.

«Если, например, человеку исполнилось 27 лет и он не служил, он все равно будет рассматриваться в качестве лица, состоящего в резерве. Всем гражданам призывного возраста должна будет прийти повестка о явке в военкомат и постановке на учет в качестве первого этапа мобилизации», — объяснил правозащитник.

По его словам, принятые депутатами поправки в Уголовный кодекс, будут жестче регламентировать процессы, происходящие и во время специальной военной операции.