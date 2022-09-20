Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в небе ДНР

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новожеланное ДНР сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой народной республики уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей.

Видео дня

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Долина, Татьяновка, Артемовск Донецкой народной республики (ДНР), Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах», – отметил Конашенков.

«Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Катериновка, Доброволье ДНР, Брагиновка Днепропетровской области и Степное Запорожс

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка ДНР, Молодежное, Приозерное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка Херсонской области. В районе города Херсона сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM», – отчитались в Минобороны.

«Кроме того, в воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также «Ольха» в районе Донецка, населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Веселое Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2007 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5719 единиц специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.

«Киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», – сообщил Конашенков.

«Всего выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения. Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнем подавлены.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.