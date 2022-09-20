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28 минут назад

ПВО РФ сбила две ракеты HARM, перехватила 27 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), две противорадиолокационные ракеты HARM, перехватили 27 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха". Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ПВО РФ сбила две ракеты и перехватила 27 снарядов на Украине
Фото: тасстасс

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Молодежное, Приозерное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка Херсонской области. В районе города Херсона сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, в воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также "Ольха" в районе Донецка, населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Весёлое Херсонской области", - заявил генерал-лейтенант.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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