ПВО РФ сбила две ракеты и перехватила 27 снарядов на Украине

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Молодежное, Приозерное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка Херсонской области. В районе города Херсона сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, в воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также "Ольха" в районе Донецка, населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Весёлое Херсонской области", - заявил генерал-лейтенант.